Android: in regalo 24 applicazioni e giochi del Play Store, ecco la lista

Android è quel sistema operativo talmente versatile che molto spesso può tirare fuori dal cilindro qualcosa che nessuno si aspetta. Stavolta infatti è arrivato il momento di fornire ai clienti applicazioni e giochi a pagamento gratis, proprio come potete notare. Il robottino verde quindi questa volta si dimostra davvero incredibile nei confronti dei suoi clienti, i quali potranno scaricare giochi e applicazioni a pagamento in maniera gratuita.

Play Store: il mondo Android esulta di fronte alla nuova promozione che vedo titoli a pagamento concessi gratis a tutti

Come accade quando bisogna scaricare qualcosa direttamente dal web, anche per quanto concerne il Play Store basterà semplicemente cliccare sui link in basso. Questi vi permetteranno di avere sul vostro smartphone l’applicazione o il gioco scelto e tutto in piena sicurezza.