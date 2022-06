Durante il suo Galaxy Unpacked, Samsung procederà con il lancio dei nuovi smartwatch. Quest’anno, però, soltanto due varianti arriveranno sul mercato: un Galaxy Watch 5 e un Watch 5 Pro. L’aggiornamento di Samsung Health ha rivelato con largo anticipo l’assenza di un modello Classic e svelato quella che sarà la novità principale dei dispositivi. A differenza dei modelli fino ad ora rilasciati, i nuovi smartwatch non avranno la ghiera rotante che li ha caratterizzati nel corso di questi anni. Samsung rinnova così il design dei suoi orologi dicendo addio alla componente.

Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro arriveranno in più colorazioni!

A fornire le ultime informazioni sui dispositivi Samsung non è la stessa app dell’azienda bensì il leaker EvLeaks che, condividendo in rete un’immagine, svela quelle che sono le colorazioni in arrivo.

Samsung, tenendo conto di quanto riferito dall’indiscrezione, lancerà un Galaxy Watch 5 disponibile in argento e grigio nei formati da 40mm e 42mm; in oro-rosa e zaffiro esclusivamente nel formato da 44mm. Il Galaxy Watch 5 Pro, invece, sarà disponibile inizialmente soltanto in nero e grigio.

Nei mesi che seguiranno il lancio l’azienda potrebbe comunque rilasciare nuove colorazioni e proporre così una scelta più ampia ma ad oggi non si hanno ancora dettagli sulle mosse future. I due dispositivi arriveranno con molta probabilità il 10 agosto, durante l’evento estivo dedicato ai nuovi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 ma gli acquisti presso i negozi fisici potrebbero essere avviati soltanto il 26 agosto. La data dell’evento non è stata ancora confermata da Samsung ma a breve l’azienda potrebbe essere pronta ad annunciare il suo Unpacked.