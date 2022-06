La Formentor di Cupra scelta come auto ufficiale della VR46 Riders Academy

In occasione della serata inaugurale di CUPRA alla Milano Design Week, il brand ha consegnato le vetture ufficiali al Team Director, Alessio Salucci e ai piloti della VR46 Riders Academy, Celestino Vietti Ramus, presso il CUPRA Garage Milano.

Saranno 3 le CUPRA Formentor che utilizzeranno, in virtù della partnership, nei loro viaggi. “Scegliere la CUPRA Formentor è stata per loro una naturale conseguenza, perché le potenzialità e le numerose caratteristiche di Formentor sapranno interpretare al meglio le esigenze di piloti e manager durante i loro viaggi” ha spiegato Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia.

“Siamo molto felici di poter continuare la nostra collaborazione con CUPRA, brand con cui condividiamo la passione per le sfide e i valori della professionalità e dell’impegno con uno sguardo rivolto al futuro” ha aggiunto Alessio Salucci, Head della VR46 Riders Academy in occasione della consegna della sua nuova vettura: la più performante delle CUPRA, la Formentor VZ5 da 390 CV, con un cinque cilindri 2.5 TSI in grado di erogare una coppia massima di 480 Nm.

Un auto che sa esprimere al meglio le caratteristiche dei piloti

“L’ho guidata su curve insidiose anche a dicembre in occasione della 100 km dei campioni e mi è subito piaciuta. So che le doti super sportive di questo SUV fuori dagli schemi regalano puro piacere di guida anche nella guida di tutti i giorni” ha detto Alessio Salucci ricevendo le chiavi dalle mani di Pierantonio Vianello, Direttore del marchio CUPRA in Italia.

L’auto ha un’accelerazione che la porta da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi, e monta un sistema frenante ad alte prestazioni Akebono da 18” a sei pistoncini oltre ad esclusivi cerchi in lega CUPRA da 20”.

Anche i due giovani piloti della VR46 Riders Academy, Celestino Vietti Ramus e Andrea Migno, hanno ricevuto le loro CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI da 310 CV DSG 4Drive, l’emblema sportivo del marchio, che rispecchia in pieno lo spirito e la passione per le prestazioni di piloti di talento.