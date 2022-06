L’operatore Vodafone Italia sta continuando a lanciare campagne SMS winback per l’offerta Special 100 Digital Edition a 6,99 euro al mese.

Grazie all’inclusione gratuita di Vodafone Club, gli ex clienti selezionati possono ottenere un totale di 110 Giga al mese fino in 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con la Special 100 Digital Edition

Per attivare Vodafone Special 100 Digital Edition a 6,99 euro al mese, i “nuovi” potenziali clienti selezionati hanno tempo fino alla scadenza indicata nell’SMS winback. Ecco un esempio di SMS: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web9. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web9 entro il 22/06″.

Come indicato in questo SMS, il costo della SIM è gratuito, mentre il costo di attivazione è pari a 1 centesimo di euro. Considerando anche il costo del primo mese anticipato, il cliente dovrà quindi corrispondere un costo iniziale di 7 euro.

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico dati in 4G, il tutto al costo di 6,99 euro al mese. A prescindere dal metodo di pagamento scelto, i clienti che sottoscrivono l’offerta ottengono anche Vodafone Club senza costi aggiuntivi.