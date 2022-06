Instagram inizierà a testare un feed a schermo intero simile a quello di TikTok per una migliore presentazione delle foto. L’azienda testerà anche le modifiche alla barra di navigazione inferiore dell’app di Instagram, dove aggiungerà scorciatoie per pubblicare un post e accedere ai messaggi.

Instagram ha spostato il suo pulsante ‘Aggiungi’ nel 2020 per fare spazio a Reels. Il pulsante per aggiungere contenuti è stata spostata nell’angolo in alto a destra dell’app. Instagram potrebbe aver tratto profitto spingendo gli utenti su Reels, anche se solo per caso, ma potrebbe aver disincentivato i post rapidi. Instagram proverà a riportare il pulsante sulla barra di navigazione, il che potrebbe implicare un calo nella creazione di nuovi contenuti man mano che più persone usano TikTok.

Instagram potrebbe proporre il test a più utenti

L’esperimento di feed a schermo intero di Instagram è stato accolto con critiche da parte degli utenti a maggio. Il formato rivisto oscurava didascalie e commenti e presentava tutte le informazioni in proporzioni 9:16, comprese le foto quadrate e orizzontali. A molti utenti di Instagram non è piaciuto il cambiamento e hanno indicato il motivo nei post di Adam Mosseri.

Il test più vecchio aveva uno strano spazio bianco tra i post. Lo streaming sembrava una combinazione tra il feed a schermo intero di TikTok e un feed in stile scheda con post discreti. Instagram ha detto a TechCrunch che il nuovo test del feed a schermo intero non mostrerà spazi bianchi sui video 9:16.

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato le modifiche su Instagram, dicendo che “le foto sono ancora una parte importante di Instagram” Questo aveva lo scopo di affrontare il contraccolpo di coloro che usano Instagram principalmente per la fotografia e ora credono che l’app non apprezzi più i loro contributi.