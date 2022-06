Probabilmente ti affidi ad Android Auto per navigare in città se hai un’auto moderna. Con la versione dello schermo del telefono di Google quasi scomparsa e la modalità di guida con assistente ancora priva di funzionalità, è la migliore opzione rimanente per un viaggio estivo. Sfortunatamente, Android Auto ha recentemente riscontrato una serie di difficoltà, che vanno dai dispositivi Galaxy S22 difettosi ai problemi con il programma beta di Android 13. Tuttavia, un altro bug sembra farsi strada nelle automobili, rendendo le cose un po’ troppo problematiche per alcuni utenti.

I guidatori sui forum di supporto di Google hanno segnalato che Maps è bloccato in modalità scura, indipendentemente da ciò che il telefono o l’auto comunicano al dispositivo. Quando guidi di notte, il tuo veicolo passa automaticamente alla modalità scurata, attenuando i componenti dell’interfaccia utente nell’abitacolo e accendendo i fari. Questi dati vengono utilizzati dal telefono per accedere alla modalità scura, sebbene seguano anche le impostazioni del telefono.

Android Auto, gli utenti sperano in un aggiornamento

Sfortunatamente per alcuni guidatori, Maps non sembra aderire a queste linee guida. Invece, rimane in modalità scura a tempo indeterminato, indipendentemente dall’ambiente o dalle impostazioni del dispositivo che dovrebbe seguire. Non sembra esserci un motivo per cui ciò influisca su alcune persone ma non su altre, sebbene Maps v11.33 e versioni successive sembrino essere la fonte del problema.

Se sei afflitto da questo problema, la soluzione migliore è attendere un futuro aggiornamento di Google. Potrebbe essere utile eliminare gli aggiornamenti di Maps prima di reinstallarli dal Play Store, oppure puoi provare a installare Maps v11.35 beta da APK Mirror. Sfortunatamente, Auto potrebbe rimanere sul lato scuro fino alla pubblicazione di una patch di bug permanente.