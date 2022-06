Secondo un’affermazione pubblicata da The Verge, Adobe ha in programma di rilasciare una versione della sua popolare applicazione di fotoritocco Photoshop esclusiva per il web. Questa nuova versione freemium è attualmente in fase di test da parte dell’azienda con clienti in Canada; tuttavia, l’azienda intende renderlo disponibile a un pubblico più ampio nel prossimo futuro.

Per il momento, i residenti in Canada che si registrano per un account Adobe hanno accesso all’unica versione basata sul Web di Photoshop che è completamente gratuita. Photoshop è stato il gold standard nel campo dell’editing di immagini per molto tempo, ma il canone mensile impedisce alla maggior parte delle persone di usarlo.

Photoshop si prepara ad una versione gratuita sul web

Nel frattempo, software di fotoritocco gratuiti o freemium come Pixlr, Canva e Photopea hanno ampliato le loro basi di utenti per includere utenti occasionali e sono anche diventati più sofisticati nei servizi che forniscono. Adobe sta rendendo disponibili gratuitamente i suoi strumenti di modifica delle immagini di base. Questa mossa viene fatta nel tentativo di attirare persone che non appartengono alla clientela tipica di Adobe.

Adobe ha grandi speranze che alcuni utenti della sua versione freemium di Photoshop si aggiorneranno per diventare abbonati paganti. Ciò è particolarmente vero dato che l’azienda intende offrire funzionalità più avanzate sulla versione solo Web di Photoshop che sarà bloccata dietro un paywall a meno che l’utente non acquisti un abbonamento.

Se trovi che questo suona vagamente familiare, è perché Adobe ha rilasciato una versione solo Web di Photoshop e Illustrator per gli abbonati nell’autunno dello scorso anno. Tuttavia, la funzionalità di queste versioni era limitata alla modifica di base e alla condivisione di commenti tra coloro che lavoravano insieme ai progetti. Questa nuova versione Web gratuita di Photoshop migliora notevolmente il numero di strumenti disponibili per gli utenti, consente agli utenti di iniziare nuovi progetti e fornisce agli utenti l’accesso a strumenti più potenti per cambiare colore e apportare modifiche.