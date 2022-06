Buone notizie per “Jurassic World: Dominion” della Universal, sembra che abbia aperto a 143 milioni al botteghino questo fine settimana. Ma il fatto che un tale successo non abbia fatto deragliare lo slancio di “Top Gun: Maverick” della Paramount/Skydance potrebbe significare che gli incassi al botteghino di giugno potrebbero raggiungere 1 miliardo di dollari per la prima volta dal 2019.

Ci sono stati diversi grandi successi che hanno ottenuto 100 milioni all’apertura negli ultimi sei mesi, parliamo di film come “Maverick” e “Dominion“. Anche Doctor Strange in the Multiverse of Madness dopo un forte calo rispetto alla sua apertura da 187 milioni di dollari ha incassato 20 milioni di dollari nel suo quarto fine settimana, nello stesso momento in cui “Top Gun: Maverick” ha aperto a 126,7 milioni di dollari.

“Dominion” ha dimostrato che “Jurassic World” è un franchise a prova di critica, dato che è riuscito ad eguagliare l’apertura del suo predecessore del 2018, “Fallen Kingdom”, mentre “Top Gun: Maverick” ha guadagnato un totale di 51,8 milioni nel terzo fine settimana, meglio di i 32 milioni di dollari che “Doctor Strange 2” ha guadagnato nel suo terzo fine settimana.

Il miglior botteghino in 2 anni

Per la prima volta dall’inizio della pandemia, le sale cinematografiche hanno due blockbuster molto popolari che girano a pieno regime contemporaneamente, e ciò potrebbe significare un totale mensile complessivo di 1 miliardo per la prima volta da dicembre 2019, dato che “Maverick” e ” Dominion” da soli hanno generato 364 milioni di entrate dal 1 giugno.

“Giugno 2022 ha già generato più entrate in 12 giorni rispetto all’intero mese del 2021 e la festa continuerà con una solida scaletta di film che sbarcheranno nei cinema a Luglio e Agosto”, ha affermato Paul Dergarabedian di Comscore.

“Le numerose modifiche alla data di uscita hanno creato una tempesta perfetta di successi di successo uno dopo l’altro che potrebbero finire per rendere il giugno del 2022 uno dei più importanti e con i maggiori incassi di sempre, un risultato che semplicemente un anno fa sarebbe stato considerato impensabile“, ha proseguito.