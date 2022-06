Il primo grande aggiornamento per la stagione inaugurale di Apex Legends Mobile è stato rilasciato da EA e Respawn. L’aggiornamento non solo fornisce nuove modifiche al panorama e ai sistemi del gioco, ma include anche Loba, un personaggio amato dalle edizioni originali del gioco, oltre a un nuovo pass battaglia e una nuova modalità a tempo limitato.

Il Climatizer, che coprirà distinti punti di interesse in neve e ghiaccio, sarà la più grande alterazione del campo di battaglia di Battle Royale, modificando i tesori che i giocatori potrebbero trovare nei luoghi colpiti. Consente inoltre ai giocatori di scoprire diamanti, che possono essere utilizzati per sbloccare cosmetici nel negozio della Stagione 1. Il Climatizer introduce anche una nuova granata nell’arsenale di Apex Legends Mobile.

Apex Legends Mobile, l’aggiornamento è già disponibile

Inoltre, l’aggiornamento Cold Snap aggiunge un nuovo Battle Pass con due livelli: Battle Pass Premium e Battle Pass Premium Plus. Entrambi i Battle Pass vengono forniti con tre skin leggendarie, due skin per armi, una varietà di oggetti in premio e 800 oro. Il Battle Pass Premium Plus include inoltre un ulteriore aumento di BP bonus dell’80%, 500000 BP di esperienza (livello 10 BP) e un Frame Avatar limitato.

A partire dal 16 giugno, i giocatori possono sbloccare Loba, passando attraverso il pass battaglia o acquistandola nel negozio. Le note sulla patch contengono un elenco completo di ogni aggiornamento rilasciato ad Apex Legends Mobile. Cold Snap aggiunge anche una nuova modalità a tempo limitato chiamata “Armed and Dangerous: Snipers and Shotguns Only”. I giocatori potranno trovare solo fucili o cecchini nella nuova modalità, che richiede loro di impegnarsi in combattimenti ravvicinati e guerre a distanza.

Respawn ha promesso ulteriori aggiornamenti in futuro e, dato che alcune delle leggende giocabili delle versioni console e PC devono ancora arrivare al gioco mobile, è lecito ritenere che futuri aggiornamenti introdurranno più personaggi.