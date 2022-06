Arriveranno domani 15 giugno i nuovi dispositivi di Realme, compreso l’atteso Realme GT Neo 3T dragon ball edition

Goku torna alla ribalta grazie a Realme su GT Neo 3

In casa Realme la passione per i cartoni che hanno fatto la storia non manca di certo; Sono già 3 i dispositivi custom che l’azienda ha lanciato, dedicando una versione speciale di GT Neo 2 sempre a Dragon Ball e una di GT Neo 3 a Naruto, ma disponibili solo sul mercato cinese.

Finalmente arriva anche in Europa una versione custom con il nuovo GT Neo 3T e sarà ispirata nuovamente al nostro eroe Goku.

Vista l’imminente uscita, fissata per la giornata di domani, veniamo subito al sodo parlando di prezzi: GT Neo 3 partirà da €649 e Gt Neo 3T da €399. Come prezzi di lancio paiono congrui con la scheda tecnica e la qualità offerta, inoltre si tratta pur sempre di prezzi iniziali che in breve tempo e con le giuste offerte di trasformeranno in ottime occasioni.

Le vere novità del GT Neo 3 riguardano CPU e tecnologia di ricarica; Sarà il primo smartphone in Europa ad essere commercializzato con processore Mediatek Dimensity 8100, per prestazioni eccellenti.

Gt Neo 3 sfoggerà inoltre la ricarica rapida più veloce al mondo con ben 150watt che permettono di portare la batteria da 0 a 50% in appena 5 minuti. Per chi ha dubbi sulla ricarica rapida vorremmo sottolineare che dai test Realme i dispositivi hanno perso appena il 20% dopo 1600 cicli di ricarica ovvero 5 anni di utilizzo intenso considerando un ciclo di ricarica giornaliero.

Se questo non bastasse il software Realme è in grado di tenere traccia delle abitudini di ricarica utente, disattivando la ricarica veloce quando non necessaria.

GT Neo 3T sarà equipaggiato con CPU Snapdragon 870 ed entrambe i device montano un bellissimo display Amoled FHD+ da 120 Hertz.

Sul comparto fotocamere troviamo un sensore principale da 50MPX sul Neo 3 e 64MPX su Neo 3T, affiancati entrambi da altri due sensori da 8 e 2 MPX.

Se questo articolo ti è piaciuto, puoi seguirci su Google News per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del mondo Hi-tech: LINK GOOGLE NEWS