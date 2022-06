Play Store e offerte: 30 app a pagamento sono adesso gratis per Android

La scalata verso il grande successo da parte di Google nel mondo dei sistemi operativi, risponde ad un solo nome che è quello di Android. Il robottino verde che tutti ormai conoscono grazie al suo i conico simbolo, è molto di più di ciò che in tanti pensano. L’eco sistema Android è diventato uno dei migliori in assoluto grazie a tutte le possibilità che offre, soprattutto in termini di versatilità.

Parlando poi delle opportunità del Play Store, non si può non notare che ogni settimana ci sono delle nuove occasioni da prendere al volo, come alcune applicazioni e giochi a pagamento che diventano totalmente gratis per periodi di tempo limitati. Anche oggi infatti tutti gli utenti Android potranno accedere al market e scaricare una lista di titoli a pagamento che risulteranno eccezionalmente gratuiti.

Android: con questa lista di applicazioni e giochi a pagamento gratis sarete davvero felicissimi