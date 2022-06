MediaWorld mette le ali ai propri sconti, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente invitante, ricca di occasioni e di prezzi sempre più bassi a cui potersi affidare, per acquisti effettuabili sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale.

Quest’ultima opzione è favorita per la possibilità di accedervi dal divano di casa, sebbene sia importante ricordare che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna diretta presso il domicilio. Tutti i prodotti sono disponibili alle solite condizioni, corrispondenti esattamente al no brand, nonché comunque alla garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle medesime location d’acquisto.

MediaWorld: attenzione a questi sconti, sono assolutamente speciali

Grazie al Red Friday di Mediaworld, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una incredibile campagna promozionale impreziosita da prezzi sempre più economici e dal risparmio assolutamente garantito. Osservando da vicino il solo segmento degli smartphone, notiamo la presenza di un numero impressionante di prodotti da meno di 600 euro, tra i quali spiccano chiaramente Galaxy S21 FE, il cui prezzo è di soli 599 euro, senza dimenticarsi degli ottimi Apple iPhone Se, in vendita a 529 euro, oppure di iPhone 11, proposto alla modica cifra appunto di 599 euro.

L’unico accenno, sempre restando in seno al mondo Apple, della fascia più alta, è rappresentato dall’iPhone 13, il cui prezzo finale è di 929 euro. Per i dettagli del volantino MediaWorld, e scoprire ogni altra occasione, collegatevi subito a questo link.