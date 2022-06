Iliad offre due promozioni choc per tutti ma arriva anche una sanzione

Come di solito avviene durante il periodo che precede l’estate, gli utenti che hanno un piano tariffario e una promozione mobile sono pronti a valutare nuove soluzioni. Il tutto perché magari non si trovano bene con il loro gestore o semplicemente perché vogliono provare nuove esperienze.

Iliad potrebbe essere quella giusta per voi, soprattutto dopo il lancio di alcune offerte che di certo non stanno passando in osservate grazie alle loro qualità. Si tratta di opportunità che nessun altro gestore attualmente può fornire.

Iliad: le migliori offerte disponibili tra fisso e mobile, arriva anche una multa

La voglia di Iliad è quella di primeggiare e a dimostrarlo sono le due offerte disponibili attualmente mediante il sito ufficiale. Stiamo parlando di una soluzione mobile e di una soluzione fissa, la quale risponde con la fibra ottica ad alta velocità. La soluzione in questione offre davvero tutto e permette alle persone di viaggiare alla velocità di 5 gigabit, tutto per 15,99 € al mese se sono già clienti o in caso contrario 23,99 € al mese.

La promo da 120 giga invece riguarda il mobile, ed include al suo interno davvero tutto quello che serve. Ci sono infatti minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e all’estero per un prezzo totale mensile bloccato per sempre di 9,99 € al mese. Ricordiamo che l’antitrust a elevato una sanzione contro Iliad a causa della scarsa trasparenza proprio in merito al 5G, standard di rete concesso con questa offerta, del quale non sono state concesse delle informazioni agli utenti.