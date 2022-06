CoopVoce supera gli altri virtuali con le EVO: ecco fino a 100GB con 4 euro

Sono innumerevoli i gestori che oggi nel panorama italiano riescono a fornire un servizio ottimale per quanto riguarda la telefonia mobile. Grande attenzione è rivolta però sui provider virtuali, i quali con pochi euro riescono a fornire un corrispettivo di minuti, SMS e giga per navigare sul web davvero interessante. Tra tutti quello che spesso ruba scena agli altri è CoopVoce. La sua crescita è stata esponenziale soprattutto negli ultimi mesi, con le offerte Evolution che hanno portato tantissimi nuovi utenti dalla parte del provider.

Questo testimonia quanto CoopVoce non abbia voluto cambiare i suoi piani, tenendo sempre attivi gli stessi prezzi e anche gli stessi contenuti forniti ogni mese. Ricordiamo che le promozioni non sono soggette a rimodulazione, per cui potete beneficiarne per sempre una volta sottoscritte a quel prezzo.

CoopVoce provvede a battere la concorrenza ma sempre con le stesse promo Evolution

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione per sempre.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

