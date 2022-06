Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da un marchio così minuzioso nelle rifiniture e nei dettagli come Skoda ma a quanto pare ci sarebbero dei problemi. Più volte infatti gli utenti ci starebbero lamentando dei malfunzionamenti delle loro auto che sarebbero dunque finite in assistenza.

Skoda: questi sono i problemi registrati su alcune auto

Date le ultime tendenze, secondo me in casa Skoda si è persa un po’ di quella personalità e unicità che a mio avviso ha sempre caratterizzato il marchio. Ci sono case che hanno fatto delle “fotocopie ingrandite o ridotte di modelli” una loro filosofia e VW è la prima in assoluto. Ora ci è rientrata anche Skoda. Non mi piace quando da lontano non riesci a distinguere se sta arrivando una Golf o una Polo, una Octavia o una Superb o una Fabia, una Karoq o una Kodiaq op una Kamiq. Muso e retro uguale per tutti.

La Nuova Octavia è molto bella nel design, ma dentro la trovo impersonale, asciutta, asettica, priva di emozioni. Ci parlano di sicurezza, di evitare il telefonino in auto, ma poi per cambiare una impostazione del condizionatore devi premere 8 volte quella specie di tablet touch screen perchè un cretino ha pensato bene di togliere tutti i tasti. Della nuova RS si sa poco o nulla: non si sanno motori, non si sanno prezzi, non si sanno date, ma ciò che più o meno si può intuire è che sarà obbligatoriamente col cambio automatico e che sarà aumentata di prezzo.

Ho dato fiducia a Skoda nonostante problemi infiniti su due Octavia, annosi problemi che di auto in auto si sono trapassati.

Ora, a fronte della quasi certa possibilità di avere solamente il DSG e delle politiche assurde e prive di qualsiasi senso che la casa secondo me sta perseguendo, ho deciso di cambiare marchio.