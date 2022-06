Lotus: cosa succede alle auto del marchio, sono sempre in officina per problemi

Lotus è uno dei marchi più esclusivi per quanto riguarda il mondo delle automobili, soprattutto in Italia. Tra i tanti clienti, soprattutto negli ultimi anni in cui il brand è cresciuto, se ne sono registrati alcuni che non sarebbero soddisfatti per via di alcuni problemi anche se non troppo gravi.

Lotus: ecco le problematiche segnalate dai clienti del marchio

“Rimettendo i cerchi da pista (Team Dynamics misura stock) e relative Toyo R888R (misure stock a libretto con 195 anteriore) ho notato che appena sopra i 40-50 Km/h (forse anche sotto…) come provo ad impostare una curva (parliamo di uso in strada con i controlli inseriti o tasto Sport inserito che sia) interviene subito l’ESP andando a pinzare sulle varie ruote rischiando di mandarti a muro da qualche parte. La prima volta me lo fece ad una uscita autostradale presa a circa 100-110 Km/h; a momenti mi ammazzo.

Ho pensato potesse essere collegato alla spia gomme (TPMS) che è sempre accesa con il set da pista però mi sono ricordato di aver prestato la macchina a mio fratello qualche trackday fa (a Modena) e con tutto che girava in Sport, mai questo problema. Tra l’altro ho i cerchi e le Toyo da tanto tempo e non ricordo di una cosa simile nemmeno per strada in tempi passati.

Il problema quindi potrebbe essere nato da quando feci sostituire le due Toyo posteriori con altre 2 nuove (stessa marca, modello, misura). Ricordo che il gommista mi cambiò le valvole posteriori in quella occasione.

Cosa potrebbe essere successo? A qualcuno è capitata una cosa simile?“