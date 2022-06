Il costo degli smartphone ha subito un aumento consistente negli ultimi anni per via dell’adozione di tecnologie sempre più sofisticate. Affrontare spese non indifferenti per l’acquisto di un dispositivo è infatti ormai cosa normale ma, tra qualche anno, i rincari potrebbero indurre gli acquirenti a riflettere un po’. Stando a un rapporto condotto da Mozzillion e reso noto da PhoneArena.com, nel 2032 potremmo addirittura sborsare ben 6000,00 dollari per ottenere un iPhone di ultima generazione.

iPhone: il costo aumenterà drasticamente entro il 2032!

Tenendo conto degli aumenti attuati dai vari brand, entro il 2032 potrebbe essere necessario andare incontro a un costo di ben 6000,00 dollari per acquistare un iPhone, mentre un dispositivo Huawei potrebbe richiede un costo di circa 3300,00 dollari. Sempre sui 3300,00 dollari si aggirerà il costo dei dispositivi Motorola mentre un aumento del 142% colpirà gli smartphone OnePlus, il cui prezzo arriverà a ben 2342,00 dollari. Stessa sorte spetta ai dispositivi Samsung, l’azienda proprio quest’anno potrebbe presentare una versione low cost dei suoi smartphone pieghevoli. Si vocifera che tra i dispositivi in arrivo vi sia anche un Galaxy Fold Lite ma nonostante ciò tra dieci anni i top di gamma subiranno un aumento del 184%.

Non si tratta di dati certi ma di ipotesi basate su quelle che sono le mosse compiute dalle varie aziende nel corso degli ultimi anni. Dunque, in futuro i costi potrebbero non essere quelli appena riferiti ma resta certo l’arrivo di aumenti dovuti ai rincari che hanno investito i settori più disparati.

Acquistare uno smartphone, nei prossimi anni, potrebbe quindi richiedere un impegno considerevole che potrebbe di conseguenza indurre gli utenti a riflettere prima di cambiare dispositivo.