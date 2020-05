Se ne parla da un po’ ed i rumors cominciano ad essere molto più consistenti e ricchi di informazioni. Samsung starebbe lavorando ad una variante Lite e più economica di Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Stando a quanto dichiarato da Max Weinbach, colui che è stato scherzosamente definito “il nemico di Samsung” perché era riuscito ad anticipare alcune delle informazioni più importati dei nuovi smartphone Samsung della serie Galaxy S20 prima della presentazione ufficiale, Samsung Galaxy Fold Lite implementerà componenti vecchie e nuove. Le parti più recenti saranno di quest’anno, le più vecchie del 2018.

Samsung Galaxy Fold Lite potrebbe non essere compatibile con le Reti di quinta generazione e supportare l’attuale Rete 4G LTE. Presenterà un telaio realizzato in alluminio, mentre il corpo esterno sarà rivestito in vetro e sarà disponibile nelle colorazioni Mirror Black e Mirror Purple, gli stessi colori di Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Fold Lite non sarà dotato di Ultra Thin Glass (tecnologia adottata sui recenti Galaxy Z Flip) e avrà probabilmente dimensioni inferiori rispetto al fratello maggiore. Stando a quando comunicato da Max Weinbach, il display esterno dello smartphone sarà più piccolo di quello implementato da Galaxy Fold e si avvicinerà a quello di Z Flip.

I have some info on the Galaxy Fold Lite.

-Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020