Iliad è sempre attiva sul mercato della telefonia. Il gestore francese ha deciso di proporre a tutti i suoi abbonati importanti novità nel corso di questa stagione estiva. Dopo le grandi ricaricabili low cost, il provider rilancia la sua offerta con le prime tariffe legate alla Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

In linea con le promozioni legate alla telefonia mobile, anche le tariffe per la telefonia fissa di Iliad sono indirizzate verso la massima convenienza. Il gestore francese mette a disposizione dei suoi abbonati una proposta molto vantaggiosa con i più bassi di sempre.

Gli utenti che scelgono Iliad come punto di riferimento per la telefonia fissa potranno beneficiare della proposta Iliad Box. Gli abbonati che optano per questa promozione si troveranno a pagare un costo di 15,99 euro al mese. I clienti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, anche verso l’estero, e senza scatti alla risposta. Per la connessione di rete gli utenti potranno beneficiare di navigazione senza limiti sino a 4 Gbps.

Il prezzo di 15,99 euro rappresenta un’occasione per i clienti di Iliad che contestualmente hanno attivato una promozione per la telefonia mobile. In caso contrario, il prezzo della ricaricabile sale sino a 23,99 euro al mese.

Sia nella prima circostanza per il pagamento dell’offerta, sia nella seconda, gli utenti dovranno aggiungere un unico contributo una tantum di attivazione pari a 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.