Durante la sua Worldwide Developer Conference all’inizio di questa settimana, Apple ha introdotto una nuova serie di aggiornamenti del sistema operativo. La società ha presentato iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 e altre nuove funzionalità. L’azienda di Cupertino ha anche utilizzato la piattaforma per svelare il nuovo Apple M2 basato su ARM, inaugurando la seconda generazione di queste CPU.

La società ha poi annunciato nuovi MacBook, ma i nuovi sistemi operativi sono stati l’attrazione principale. Uno sviluppatore di app ha recentemente annunciato che iOS 16 avrà la compatibilità nativa per i Joy-Contro di Nintendo Switch. Una nuova scoperta, però, ha notizie potenzialmente terribili per gli utenti di iPad.

iOS 16 sarà disponibile in autunno

iOS 16 di Apple si concentra sulla personalizzazione della schermata di blocco, ma include anche alcune nuove interessanti funzionalità. Ci sono numerosi miglioramenti alle funzionalità iOS esistenti. Apple ha riservato a HomeKit un’attenzione speciale. Uno dei componenti più importanti di HomeKit è la presenza di un hub domestico, che abilita funzionalità come il controllo fuori casa, l’automazione e altro ancora. Apple ha già consentito ai dispositivi HomePod, Apple TV e iPad di funzionare come hub domestici. Con l’introduzione di iOS e iPadOS 16, tuttavia, gli iPad non saranno più ‘invitati alla festa’ di HomeKit.

La nuova app per la casa e le funzionalità associate in iOS e iPadOS 16 richiedono un hub domestico, secondo il sito Web di Apple, inclusa la condivisione di una casa e la ricezione delle notifiche di casa. Inoltre, Apple sta chiarendo cosa costituisce un hub domestico. ‘Solo Apple TV e HomePod sono supportati come hub domestici’, afferma.

Di conseguenza, per utilizzare le funzionalità di HomeKit come il controllo quando si è fuori casa, la condivisione dell’accesso a casa e la configurazione dell’automazione, è necessario disporre di un HomePod, HomePod mini o Apple TV sulla rete domestica. L’iPad, come puoi vedere, non è più in questa lista. Apple deve ancora fornire una spiegazione per questa modifica.