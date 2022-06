Un volantino davvero ricco di occasioni e di prezzi bassi, vi attende nei punti vendita Expert, al cui interno si possono scovare tantissime offerte applicate sulle più svariate categorie merceologiche, come elettrodomestici, televisori, notebook e anche smartphone di ultima generazione.

Gli utenti che decideranno di avvicinarsi alla corrente campagna, devono comunque sapere che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi, ma anche online sul sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta il mezzo ideale per raggiungere i prodotti desiderati senza spostarsi dal divano di casa, grazie alla spedizione presso il domicilio (previo pagamento di un piccolo contributo).

Expert: quali sono le nuove offerte

I prezzi sono in caduta libera, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di nuove ottime occasioni, applicate sia a modelli di fascia alta che più economici. Osservando da vicino i top di gamma, possiamo ad esempio approfittare di Galaxy S21 FE, disponibile a 499 euro, uno degli ultimi prodotti distribuiti e disponibili in commercio, passando anche per il più datato Oppo Find X3 Neo a 449 euro, per salire poi verso il foldable galaxy Z Flip3 a 749 euro, o anche il bellissimo Apple iPhone 13 Pro Max, il cui prezzo finale è di 1349 euro.

Nel mentre, coloro che invece vorranno approfittare di smartphone decisamente più economici, potranno decidere di appoggiarsi a soluzioni del calibro di Realme GT Neo 2 a 429 euro, scendendo poi verso Motorla E7i, Oppo A94, Redmi Note 11S, Vivo Y21, TCL 30Se o anche Realme C21.