Caro bollette: stai pagando cifre elevatissime? È tutta colpa di questo elettrodomestico!

Se non sai come comportanti davanti al caro bollette sappi che stai facendo un grosso errore, e lo facciamo tutti ogni giorno. Ebbene si, nella nostra quotidianità vi è un nemico che passa per lo più inosservato ma che, una volta giunti al momento del verdetto, è in grado di farci girare la testa. Di cosa parliamo?

Caro bollette: il peggior nemico e gli accorgimenti per risparmiare

L’antagonista responsabile del rincaro è un elettrodomestico protagonista di molte delle operazioni domestiche che portiamo avanti quotidianamente. Stiamo parlando del forno elettrico. È proprio per questa ragione che in estate le bollette costano la metà (o quasi) rispetto all’inverno. Il forno viene usato fino all’esasperazione per ricette varie, pasta al forno, carne, pesce e chi più ne ha più ne metta.

Solitamente si tende a lasciarlo preriscaldare in modo da introdurre le pietanza quando l’abitacolo ha raggiunto la giusta temperatura. Nulla di più sbagliato. In questo modo accumuliamo consumi extra non fondamentali, per non parlare poi della modalità ventilata. Non c’è cosa peggiore. Ad ogni modo, se da una parte sprechiamo energia, dall’altra dobbiamo cercare di limitarla al massimo facendo attenzione ad alcuni accorgimenti.

Pertanto ricordate di: