L’Oppo Reno8 5G è stato visto su più siti web di certificazione, tra cui la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, la Eurasian Economic Commission (EEC) russa, la National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) e il Bureau of Indian Standards (BIS). Secondo gli elenchi, lo smartphone avrà una batteria da 4.500 mAh e funzionerebbe con ColorOS 12 basato su Android 12 pronto all’uso. L’Oppo Reno8 5G è già stato rilasciato in Cina e dovrebbe fare il suo debutto globale questo mese.

L’Oppo Reno8 5G è stato elencato su diversi siti Web di certificazione con il numero di modello CPH2359. Questo è stato notato per la prima volta da MySmartPrice. Secondo l’elenco FCC, l’Oppo Reno8 5G avrebbe due celle da 2.250 mAh per una capacità totale della batteria di 4.500 mAh. L’annuncio implica anche che il presunto telefono verrà spedito con ColorOS 12 basato su Android 12. Si ritiene che lo smartphone sia sottile 7,67 mm e pesante 179 grammi.

Oppo Reno8 5G dovrebbe arrivare questo mese

Inoltre, sul sito web di certificazione BIS è stato visto l’Oppo Reno8 5G con lo stesso numero di modello, il che implica che lo smartphone sarebbe prodotto a Noida. Lo smartphone è stato anche certificato da EEC, TKDN e GCF.

Come detto in precedenza, lo smartphone è già stato rilasciato in Cina, quindi abbiamo informazioni complete riguardo alle sue specifiche. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,43 pollici full-HD+ (1.080.2400 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. È dotato di un SoC MediaTek Dimensity 1300 e fino a 12 GB di RAM LPDDR4x.

Sul retro, c’è una configurazione a tripla fotocamera con un sensore principale da 50 megapixel, uno snapper in bianco e nero da 2 megapixel e un’altra fotocamera macro da 2 megapixel. Il telefono sfoggia un sensore per fotocamera selfie da 32 megapixel per selfie e chat video. L’Oppo Reno 8 è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Super Flash Charge da 80 W.