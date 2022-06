Quest’anno la differenza tra iPhone 14 e iPhone 14 Pro sarà più evidente rispetto agli anni precedenti. Apple introdurrà degli aggiornamenti interessanti esclusivamente sui modelli di punta e, stando alcune voci, potrebbe addirittura procedere con il lancio dei dispositivi in due momenti differenti.

Alcuni dei quattro modelli che andranno a formare la nuova serie di iPhone presenteranno, quindi, delle novità in più: ecco quali sono i cinque aggiornamenti che suscitano maggiore curiosità!

iPhone 14 Pro: ecco gli aggiornamenti più attesi!

Impossibile non partire da quello che sarà l’aggiornamento più evidente e che da anni ormai anima dibattiti tra gli esperti e gli appassionati: il notch. La tacca che ha fino ad ora distinto i melafonini non sarà presente sui modelli di punta e sarà sostituita da una nuova soluzione costituita da due fori di forma differente nei quali saranno inseriti fotocamera e sensori. La novità non aiuta Apple a guadagnare spazio o rendere il display più ampio ma potrebbe essere un primo passo verso un aggiornamento del design più decisivo previsto per il prossimo anno.

Anche il comparto fotografico sarà rinnovato. Il sensore da 12 megapixel che ha trovato posto su iPhone 13 sarà rimpiazzato da un nuovo sensore da 48 megapixel. I sensori utilizzati da Apple quest’anno potrebbero avere delle dimensioni maggiori rispetto al passato, quindi, potrebbero provocare un aumento dello spessore dell’intero modulo.

Non mancano le novità legate al lato più tecnico dello smartphone. iPhone 14 Pro, infatti, sarà dotato di un chip A16 Bionic, accompagnato da una batteria ancora più grande, e potrebbe distinguersi per l’aumento della RAM a 8 GB. Inoltre, a rendere il dispositivo ancora più convincente sarà la presenza già confermata della tecnologia always on display.