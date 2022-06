Apple ha reso disponibile al pubblico il sistema operativo iOS 16 ieri durante la conferenza del WWDC. Siamo consapevoli che ci sono milioni di persone che usano iOS che sono entusiaste di usare questo sistema. Questo è qualcosa che si verifica in genere con i sistemi appena lanciati e non ha nulla a che fare con Apple in particolare.

Dopo l’aggiornamento del software, la durata della batteria dell’iPhone 13 Pro di Ben Geskin è immediatamente diminuita del tre percento, come affermato in un rapporto di MyDrivers, che citava Ben Geskin. Afferma che la sua batteria funzionava al 100 percento prima dell’aggiornamento, ma che dopo l’aggiornamento è scesa al 97 percento.

Ben Gesking afferma che Apple dovrebbe risolvere questo problema in iOS 16 perché è un problema. Continua spiegando che un aggiornamento non può ridurre la salute della batteria del tre percento. Allo stato attuale, possiamo affermare con assoluta certezza che si tratta di un difetto del sistema operativo iOS 16. Considerando che si tratta di un sistema relativamente nuovo, è possibile che il problema sia causato dal processo di aggiornamento del sistema.

Il nuovo Apple iOS 16 offre miglioramenti significativi alla schermata di blocco, nonché alla sicurezza e alla privacy. Lo scorrimento potrebbe ora sostituire più interfacce della schermata di blocco su iOS 16 e gli utenti ora hanno un maggiore controllo sul colore, sul carattere tipografico e su altri aspetti dei loro sfondi. È anche possibile aggiungere widget, che possono visualizzare diverse informazioni.

In aggiunta a questo, la nuova versione di iOS include un meccanismo di controllo di sicurezza per garantire la protezione personale degli utenti. In particolare, il controllo di sicurezza consente agli utenti di utilizzare il pulsante di ripristino di emergenza, che pone fine alla condivisione dei dati sulla posizione e ripristina le autorizzazioni alla privacy per tutte le app del sistema.