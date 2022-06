La settimana prima è stato rivelato che i prototipi della serie Pixel 7 sono stati venduti online, il che è avvenuto diversi mesi prima che i telefoni facessero il loro debutto previsto in ottobre. Sembrerebbe che anche il Pixel 6a di Google appena introdotto sia stato messo in vendita online prima della sua introduzione formale sul mercato.

Nils Ahrensmeier, che lavora per la rinomata testata giornalistica Technik News, ha scoperto un elenco di Google Pixel 6a su Facebook Marketplace. Inoltre, l’elenco, che da allora è stato cancellato, conteneva una serie di fotografie che mostravano il Pixel di fascia media.

Pixel 6a sarà rilasciato il 28 luglio

Ahrensmeier è del parere che la stessa persona che aveva recentemente pubblicato un video su TikTok in cui mostrava l’unboxing di un Pixel 6a abbia creato questo elenco. In ogni caso, Pixel 6a sarà disponibile per il preordine solo a partire dal 21 luglio, con le vendite che inizieranno la settimana successiva, il 28 luglio. Qualcuno sembra essere in possesso di quella che sembra essere un’unità di vendita al dettaglio con più di un mese di anticipo della data di uscita prevista.

Dopo che l’elemento è stato rimosso, non è noto se Google eseguirà o abbia già eseguito una cancellazione remota su questo dispositivo Pixel 6a. Tuttavia, dato che questo non sembra essere un prototipo, abbiamo il vago sospetto che l’azienda non seguirà questa strategia.

Nel caso non lo sapessi, Google Pixel 6a ha un prezzo di 400 euro circa ed è guidato dallo stesso processore Tensor presente nella serie di prodotti Pixel 6. Uno schermo OLED FHD+ 60Hz da 6,1 pollici, 6 GB di RAM, una batteria da 4.410 mAh e una doppia fotocamera posteriore da 12 MP sono inclusi anche nel pacchetto di funzionalità standard di questo smartphone.