L’inizio della nuova stagione di Fortnite è avvenuto domenica, proprio mentre il caldo si avvicinava. Negli ultimi mesi, Epic Games ha implementato una serie di modifiche significative che hanno alterato in modo significativo il modo in cui le persone potevano giocare. La terza stagione di Fortnite vede il gioco tornare nel suo territorio familiare. Per cominciare, i veicoli, che Epic Games aveva precedentemente disattivato nella stagione X, sono stati riportati con alcuni piccoli aggiustamenti.

Ora possono viaggiare sull’acqua, ma la distanza che sono in grado di percorrere è limitata da una batteria. Se questo non è il tuo stile, la terza stagione aggiunge cinghiali e lupi cavalcabili, che ti consentono di continuare a sparare mentre li cavalchi.

Fortnite, l’ultima stagione è iniziata ieri

Alcuni aggiustamenti sono stati apportati da Epic Games all’isola di Fortnite. Reality Falls è una nuova posizione che è stata aggiunta al gioco e ha grotte piene di bottino, alberi viola e funghi che rimbalzano. Inoltre, l’Albero della realtà è responsabile dell’erogazione di baccelli di semi che i giocatori possono quindi piantare. L’alberello risultante rimarrà sempre nella stessa posizione indipendentemente dalle partite successive.

Sarai in grado di acquisire cose uniche se ti occupi correttamente del tuo albero. Questa stagione, Epic introdurrà una serie di nuove armi, una delle quali è il Designated Marksman Rifle, un’arma che, come suggerisce il nome, è più efficace se usata a lungo raggio.

Come di consueto, c’è anche un nuovo Battle Pass che può essere acquistato e viene fornito con la promessa di una skin di Darth Vader per accompagnare Obi-Wan che è stato appena reso disponibile. Epic offrirà ai giocatori l’opportunità di vincere una skin di Indiana Jones in un momento successivo della stagione. Avrai circa tre mesi per completare tutti i requisiti per il Battle Pass prima che scada.