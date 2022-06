Notizia di poche ore fa, Mercedes avrebbe diramato un richiamo per un milione di auto con un grave problema al sistema frenante.

Mercedes: Richiamo per modelli dal 2004 al 2015

L’autorità federale dei trasporti, KBA, ha annunciato che Mercedes interverrà su un milione di veicoli circolanti a causa di un pericoloso problema all’impianto frenante.

La nota diramata poche ore fa si riferisce ai modelli di auto prodotte dal 2004 al 2015, che potrebbero essere soggette al malfunzionamento a causa di usura prematura di una parte meccanica facente parte del sistema dei freni.

Di preciso il richiamo comprende i modelli della serie ML, SUV GL e la classe R.

Nel comunicato datato al primo giugno, il KBA ha affermato: ” La corrosione del servofreno potrebbe, nei casi più estremi, portare a interrompere il collegamento tra il pedale del freno e il sistema di frenata dell’auto. In questo caso il freno di servizio può smettere di funzionare”.

Un problema certamente da non trascurare, che potrebbe rivelarsi pericoloso sia per il conducente del mezzo, come per gli altri automobilisti su strada.

Nel caso di dubbi, sul fatto che il vostro modello possa o meno rientrare a fare parte del richiamo, vista l’importanza dello stesso, è possibile contattare il servizio clienti Mercedes per avere maggiori informazioni.

Sicuramente degno di nota e rimostranza della serietà del marchio Mercedes, che il richiamo sia stato esteso anche ai veicoli molto datati di ben 18 anni, a partire dal 2004.

Al momento in tutto il mondo sono stati richiamati dalla casa madre un totale di 993.407 automobili, delle quali 70mila nella sola Germania.