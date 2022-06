Instagram afferma che l’utilizzo di Reels può migliorare notevolmente la quantità di follower che hai sulla rete. Secondo la piattaforma di social media, gli account pubblici con oltre 10.000 follower che hanno pubblicato almeno cinque Reels hanno ricevuto più follower rispetto a quelli della stessa categoria che non hanno pubblicato Reels per un periodo di 60 giorni. Instagram ha anche annunciato l’aggiunta di nuovi strumenti ai suoi Reels per permetterti di creare cortometraggi ancora più straordinari.

Gli effetti sonori possono ora essere aggiunti ai brevi video di Instagram. Secondo la piattaforma dei social media, puoi utilizzare la sua raccolta di effetti sonori aggiornata per ‘iniettare umorismo’ o ‘aiutare il tuo pubblico a entrare nelle proprie emozioni quando ne guarda uno’. Puoi persino registrare la tua voce fuori campo e aggiungerla al tuo Reel se il video dura almeno cinque secondi. Tuttavia, Instagram avverte che altri potrebbero utilizzare la tua registrazione vocale, quindi tienilo a mente se decidi di registrare la tua voce.

Instagram non si ferma e rilascia nuovi strumenti

Ora puoi utilizzare alcuni degli adesivi delle Storie nei tuoi Reels, secondo la piattaforma dei social media. Ora puoi includere i sondaggi per consentire ai tuoi follower di votare su un argomento, quiz per ‘mettere alla prova i talenti del tuo pubblico’ ed ‘Emoji Slider’ che consente ai tuoi follower di esprimere i propri sentimenti su qualcosa.

Instagram ha anche aumentato la lunghezza dei suoi brevi video con questo aggiornamento. ‘Racconta storie più ricche con Reels da 90 secondi’. Instagram ora ti consente di utilizzare i modelli per costruire un Reels utilizzandone un’altra, semplificando notevolmente il completamento di questi 90 secondi. Tutto quello che devi fare è ‘caricare e ritagliare le tue clip’ una volta che il programma ‘precarica l’audio e i segnaposto delle clip’.