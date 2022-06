Dopo che è trascorso molto tempo dal messaggio ‘Non hai uno smartphone?’ momento che ha segnato la rivelazione ufficiale di Diablo Immortal, uno dei primi giochi per dispositivi mobile di Blizzard (se non contiamo Hearthstone), il prossimo capitolo dell’illustre serie è ora disponibile da giocare su dispositivi mobile.

Diablo Immortal è già disponibile per il download su dispositivi Android e iOS tramite Google Play Store e App Store, nonostante Blizzard abbia dichiarato ad aprile che il gioco sarebbe stato pubblicato il 2 giugno e che tale data sia stata anticipata. Il gioco può essere scaricato e giocato gratuitamente, ma presenta una miriade di acquisti in-game che possono essere effettuati con denaro reale.

Diablo Immortal sarà cross platform

Infatti, a causa della presenza di loot box all’interno del gioco, Diablo Immortal non viene messo in vendita in nazioni che hanno regole più stringenti in materia di gioco d’azzardo, come Olanda e Belgio. Sebbene ci siano state una serie di lamentele da parte di giocatori che hanno già iniziato a giocare su determinati meccanismi ‘pay-to-win’, l’opinione generale è che questo sia un gioco di Diablo decente.

L’open beta non è ancora iniziata in nessuna delle aree, quindi è un peccato che i giocatori su PC dovranno aspettare ancora un po’ prima che inizi. La buona notizia è che Diablo Immortal supporta il cross-play e la cross-progression. Ciò significa che puoi iniziare a giocare su dispositivi mobili e trasferire i tuoi progressi con te alla versione PC una volta che la beta aperta sarà disponibile questa settimana.