Sembra che Tefal sia caduta nella trappola di un virus. Ultimamente sta girando tramite social una pubblicità in cui si vede che regala una batteria da cucina in cambio di € 2. Ma è una bufala. Si tratta di phishing, i truffatori impersonano il marchio per entrare in possesso dei tuoi dati o del tuo denaro.

In questo caso, ti verrà addebitato un abbonamento mensile. Da allora il post è stato cancellato dai social media.

Il contenuto originale è una pubblicazione su Facebook, realizzata dall’account “Tefal Day Offer”, e che utilizza il logo Carrefour e diverse foto delle padelle che dovrebbero essere regalate. Nella pubblicazione si legge il messaggio “Tefal chiude il magazzino, dal momento che ha smesso di rifornire alcuni paesi, e regala ciò che resta della gamma di pentole Ingenio per 2€! Clicca il pulsante per candidarti ora!”.

Una truffa ben congeniata

Il post contiene anche diverse risposte di presunti utenti che affermano che avrebbero ricevuto la batteria della cucina. Ma sono account con pochissima attività e senza amici aggiunti, non hanno più di qualche anno, e che hanno aggiornato la loro immagine del profilo solo ogni tanto, oltre a mettere mi piace solo alle pagine aziendali. Indizi che potremmo trovarci di fronte a un profilo falso.

L’account che ha pubblicato il messaggio, “Tefal Day Offer“, è stato creato di recente e utilizza i simboli e i loghi di Carrefour. Inoltre, la loro unica attività sono stati i post che portano a questa promozione, così come altre foto delle pentole. Ma la pagina a cui fa riferimento non è di Carrefour o Tefal e nessuna delle due società ha un’offerta simile sui propri social network.