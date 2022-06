Energia senza limiti: le batterie che potranno garantirla a tutti gratis

Sembra essere abbastanza astratto ma a quanto pare è il motivo di ricerca di tantissime persone sul web. Stiamo parlando del concetto di energia senza limiti, la quale ovviamente resta una chimera ma soprattutto un desiderio per l’umanità che verrà.

Chi parla della fusione nucleare come possibile soluzione per trovare questa vera e propria salvezza per l’umanità dal punto di vista energetico, mentre ci sono altre persone che sostengono altre teorie. L’unica cosa che è sicura, è che non esiste un modo per generare energia senza limiti ma soprattutto gratis. Gli scienziati, ma soprattutto gli sviluppatori che si occupano di smartphone e dispositivi mobili, stanno lavorando ad un altro concetto che riguarderebbe quello delle batterie.

Energia e batterie: quelle al grafene potrebbero essere una novità molto interessante

Da molto tempo si parla in quale modo sarebbe possibile migliorare l’autonomia degli smartphone inserendo al loro interno delle batterie che possono aumentare la quantità di energia.

Grazie al grafene, particolare materiale, sarebbe possibile generare una batteria che fornirebbe autonomia per un’intera settimana ai dispositivi mobili. Il tutto inoltre permettendo una ricarica completa in pochi secondi, circa 45 secondi quanto riguarda le evidenze che vengono fuori.

Questo permetterà quindi agli smartphone di arrivare a nuove frontiere di autonomia, ma bisogna valutare tutte le variabili attuali. Infatti una batteria al grafene ora come ora costerebbe davvero troppo, ma a quanto pare si sta cercando un rimedio per arrivare ad una via di mezzo. Sarà quindi questa la nuova frontiera dell’energia in futuro? Potrebbero arrivare notizie nei prossimi mesi.