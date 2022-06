Bennet riesce a distinguersi dalla massa delle aziende del settore, proponendo una importantissima soluzione che prevede la possibilità di ricevere sconti speciali, a prescindere dal prodotto o dalla categoria merceologica di effettiva appartenenza.

Nel momento in cui deciderete di avvicinarvi alla corrente campagna promozionale, dovete comunque sapere che gli acquisti sono necessariamente da completare in esclusiva assoluta nei negozi fisici, non sarà possibile affidarsi in nessun modo all’e-commerce nazionale. In parallelo, al superamento dei 199 euro di spesa, sarà possibile presentare la richiesta di rateizzazione senza interessi.

Bennet: le nuove offerte che tutti vogliono

Il volantino Bennet attivato in questi giorni è assolutamente speciale, oltre che essere ricchissimo di prezzi da primato, pensati appositamente per invogliare il maggior numero di utenti possibili, all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale. La campagna promozionale riparte proprio da dove si era fermata nel periodo, proponendosi come più valida alternativa anche ai più importanti rivenditori di elettronica, ecco quindi che sarà possibile pensare di acquistare Apple iPhone 13, il cui prezzo si aggira sui 789 euro, scendendo verso il più economico, oltre che di due generazioni precedenti, Apple iPhone 11, in vendita nel periodo a soli 549 euro.

Coloro che invece sono maggiormente interessati al mondo Android, ecco arrivare i vari Xiaomi Redmi 9At, disponibile a 99 euro, passando per il più performante Galaxy A12, il cui prezzo comunque si aggira a 169 euro. Tutte le nuove informazioni del caso sono legate direttamente a questo indirizzo.