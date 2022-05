Google Documenti rimane uno dei migliori programmi di produttività sul Web, consentendoci di svolgere le nostre attività con facilità. Tuttavia, ciò non implica che sia impeccabile e Google è sempre alla ricerca di modi per migliorarlo. Questo aggiornamento corrente include una nuova funzione di selezione del testo che dovrebbe velocizzare la modifica.

Gli utenti di Google Documenti ora possono effettuare più scelte di testo all’interno di un documento, secondo il blog di Workspace dell’azienda. L’aspetto più utile della notizia è che gli utenti potranno eliminare, copiare, incollare e formattare ogni selezione contemporaneamente.

Google sta migliorando la sua suite di produttività

La procedura per selezionare numerosi oggetti in Google Documenti varia in base al sistema operativo. Seleziona la prima sezione di testo e usa Ctrl + Alt + Maiusc + Freccia sinistra/destra per fare la scelta successiva per i migliori laptop con Windows o Chrome OS. Ctrl + Maiusc + Freccia sinistra/destra è la combinazione per gli utenti MacOS. È quindi possibile apportare modifiche o formattare il testo selezionato.

La nuova funzionalità dovrebbe attirare gli utenti esperti rendendo la modifica dei documenti notevolmente più veloce e risparmiando tempo. Invece di dover modificare il testo uno alla volta, ora puoi modificare più parti contemporaneamente.

Tutti gli utenti di Workspace, così come gli utenti legacy di G Suite Basic e Business, potranno accedere alla nuova funzionalità. Google afferma che sarà abilitato per impostazione predefinita e sarà disponibile tra 15 giorni, a partire dal 25 maggio, quindi potrebbe non essere disponibile subito. Per potenziare i processi, Google ha aggiunto molte nuove funzionalità di produttività a Documenti, inclusi chip a discesa aggiornati e modelli di tabelle.