In India, OPPO ha annunciato il tablet OPPO Pad Air. È il secondo tablet del marchio, dopo l’OPPO Pad predisposto per 5G, che ha debuttato con uno Snapdragon 870 all’inizio di quest’anno. Secondo 91mobiles, OPPO Pad Air sarà disponibile in India già a giugno.

Secondo la fonte della pubblicazione, Yogesh Brar, OPPO sta testando le serie di smartphone OPPO Pad Air e Reno 8 in India. Secondo rapporti precedenti, la serie Reno 8 sarebbe stata rilasciata negli Stati Uniti intorno alla metà di giugno.

OPPO Pad Air si prepara a fare il suo debutto

L’OPPO Pad Air dovrebbe essere rilasciato insieme alla gamma Reno 8. Tuttavia, Brar afferma che la formazione Reno 8 sarà disponibile nel paese entro la fine di giugno o l’inizio di luglio. Sfortunatamente, nell’articolo non ci sono informazioni sulle impostazioni, le opzioni di colore o il prezzo di OPPO Pad Air per il mercato indiano.

OPPO Pad Air è dotato di un display LCD da 10,36 pollici con una risoluzione di 1200 x 2000 pixel. Lo stilo OPPO Pencil è supportato dal dispositivo. Viene fornito con il sistema operativo Android 12 e l’interfaccia utente ColorOS 12 precaricata. Sfoggia una fotocamera frontale da 5 megapixel e una fotocamera da 8 megapixel sul pannello posteriore.

OPPO Pad Air è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 680. Il device è disponibile in Cina con 4 GB/6 GB di RAM e 64 GB/128 GB di spazio di archiviazione. Ha una batteria da 7.100 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W ed ha quattro altoparlanti. In Cina, il Pad Air costa 1.299 Yuan (circa 160 euro) ed è disponibile in nero e argento.