Stranger Things: a poche ore dalla sua uscita spunta un dettaglio che nessuno ha notato!

Quattro, come le stagioni realizzate fino ad oggi, 27 maggio del 2022. La famosa serie tv Stranger Things è comparsa su Netflix da sole 4 ore, ma sta già facendo impazzire tutti. Eppure nessuno ha notato che nella trama si nasconde un dettaglio piuttosto rilevante. Nella quarta stagione cambiano tutte le carte in tavola, e anche gli amori. Mike è ancora innamorato di Undi? E Will? Ha trovato la donna della sua vita? O forse l’uomo, perché no.

Stranger Things: Will ha una cotta per lui

Will Byers e Mike sono migliori amici, o almeno così sembra. Qualcosa è cambiato dall’ultima stagione pubblicata. Le teorie dei fan viaggiano all’impazzata, e molte di queste hanno ragione. Harbour e Wolfhard hanno confessato la comparsa di sentimenti piuttosto positivi da parte di Will nei confronti di un membro del gruppo di amici.

“Se avete visto lo show dovreste sapere che Will… non è interessato a Undi. È interessato a qualcun altro del gruppo”. Wolfhard conferma: “Si, scoprirete presto… a chi è interessato”. Ed Harbour replica: “Molto interessato. Will vuole stare nel seminterrato con Mike che gioca a D&D per il resto della sua vita”. Finn Wolfhard conferma: “Esattamente, e l’ha detto”.

Il cast della quarta stagione

Quanto al cast.. come avete potuto vedere in questo mix horror/commedia in stile anni ’80, sono tornati a combattere Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven/Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers). Ma anche Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler), Matthew Modine (Dott. Brenner) e la new entry Eduardo Franco.