Nel mezzo dell’escalation della guerra tra Ucraina e Russia, Strategy Analytics ha analizzato i numeri delle previsioni per le vendite e la produzione degli smartphone nel 2022 negli ultimi rapporti. Nell’analisi è stato adottato un modello di previsione, viste le enormi incertezze sulla guerra e le sanzioni imposte alla Russia.

L’escalation della guerra in Ucraina è ancora nella fase iniziale. Sta cambiando molto rapidamente ed è difficile prevedere come si evolverà. Nel frattempo, sono in fase di sviluppo anche molteplici sanzioni imposte contro il settore finanziario e dei semiconduttori russo.

Sulla base di tutte le informazioni disponibili in questo momento, Strategy Analytics ha elaborato il modello di scenario previsto per analizzare l’impatto dei diversi scenari sul mercato globale degli smartphone.

Nello scenario migliore (modello di previsione SA), si prevede che le spedizioni globali di smartphone aumenteranno solo dell’1% su base annua nel 2022. Il tasso di crescita sarà migliorato fino a raggiungere il 3% su base annua nel 2023.

Uno scenario da incubo per l’Europa

L’Europa centro-orientale subirà un duro colpo, seguita da Europa occidentale. Tutti i fornitori stanno affrontando grandi venti contrari. Nel frattempo, si prevede che l’impatto sulla produzione di smartphone e sulla catena di fornitura in questo scenario rimarrà limitato e gestibile.

La flessione proverrà principalmente dalla spesa al consumo smorzata in Russia, Ucraina e altri mercati correlati. Insieme al calo dei volumi degli smartphone, l’analisi prevede che il prezzo all’ingrosso medio globale degli smartphone continuerà ad aumentare di fronte all’allungamento della limitazione dell’offerta e al tasso di inflazione più elevato, nonché all’aumento della logistica e dei relativi costi.

Nello scenario peggiore, si scatenerebbero la crisi energetica mondiale e la recessione dell’economia globale. Anche la produzione globale di smartphone e la catena di approvvigionamento saranno fortemente interrotte. Il mercato globale degli smartphone vedrà un forte calo nel 2022.