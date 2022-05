Google ha lavorato su uno smartphone pieghevole per diversi anni, ma la società deve ancora annunciare formalmente il prodotto. Mentre la maggior parte dei principali produttori di smartphone ha già rilasciato uno smartphone pieghevole, Google deve ancora farlo.

Secondo la fonte più recente, dovremo aspettare a lungo prima di vedere lo smartphone Google Pixel Fold. Secondo i rapporti, l’azienda sta ancora una volta ritardando il rilascio del dispositivo. Secondo la fonte, l’atteso Google Pixel Fold, noto anche come Google Pixel Notepad, non verrà rilasciato quest’anno. La data di lancio rivista per lo smartphone pieghevole non è indicata nella storia.

Google Pixel Fold non verrà rilasciato quest’anno

Questa è la seconda volta che sentiamo che Google si prepara ad annullare o ritardare il rilascio del suo primo device pieghevole. Lo scorso novembre, ci sono state segnalazioni secondo cui Google annullerà il telefono a causa della concorrenza della gamma Samsung Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Più tardi, a gennaio di quest’anno, si vociferava che il colosso tecnologico avesse apportato modifiche significative al telefono e che non fosse più nei tempi previsti per il rilascio.

Si dice che Google abbia posticipato ancora una volta il lancio di Pixel Fold perché la società non è soddisfatta dell’attuale versione del dispositivo. Resta da vedere se il dispositivo subirà ulteriori modifiche prima di fare il suo debutto l’anno prossimo o se il prodotto verrà cancellato.

Mentre la maggior parte dei grandi produttori di smartphone ha rilasciato smartphone pieghevoli, Samsung continua a dominare il mercato. Il conglomerato sudcoreano ha già molte generazioni di telefoni pieghevoli sul mercato e ora si prepara a rilasciare il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 nei prossimi mesi.