Secondo un recente rapporto di PocketGamer, Apex Legends, il popolare battle royale di Respawn, è diventato il gioco iOS più scaricato in 60 paesi nei sei giorni successivi al lancio del 17 maggio. Questi paesi includono Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Germania, India e altri. Apex Legends Mobile è anche tra i primi dieci titoli più scaricati in 89 paesi sull’App Store.

La versione mobile di Apex Legends ha spodestato colossi del gioco mobile di lunga data come il popolarissimo Battlegrounds Mobile India, prendendo posto in cima alla classifica pochi giorni dopo che la versione originale del gioco aveva superato i 2 miliardi di entrate nei tre anni dalla sua uscita. La popolarità del gioco non è sorprendente, considerando che la versione console/PC è stata popolare sin dal suo debutto nel febbraio 2019.

Apex Legends Mobile è disponibile per iOS e Android

Tuttavia, la velocità con cui ha accumulato la sua enorme base di giocatori è piuttosto sbalorditiva. Più di 15 milioni di giocatori si erano pre-registrati al gioco entro il giorno del lancio, anche grazie alla promozione pre-lancio di Respawn Entertainment, che pubblicizzava una serie di premi che sarebbero stati sbloccati per ogni giocatore pre-registrato, con ricompense basate sul totale numero di giocatori che si erano pre-registrati entro il giorno del lancio.

Ci sono ancora molti incentivi aggiuntivi per coloro che non si sono preregistrati: il gioco per dispositivi mobile contiene molti contenuti esclusivi, compresa una modalità Deathmatch a squadre che deve ancora apparire nelle versioni console e PC del gioco. Apex Legends Mobile consente anche ai giocatori di giocare in prima o terza persona, mentre l’edizione originale del gioco consente ai giocatori di giocare solo in prima persona.

Apex Legends Mobile è tutt’altro che una copia del gioco originale, con il suo canale YouTube, il pass di battaglia e skin cosmetiche esclusive per dispositivi mobile. Sebbene non ci sia un gioco multipiattaforma tra le versioni console e PC di Apex Legends, il gioco mobile consente i controller, quindi i giocatori di console nuovi agli sparatutto mobile non dovrebbero avere problemi a navigare in Apex Mobile.