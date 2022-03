Il nuovo smartphone di fascia entry-level del noto produttore Cubot è finalmente disponibile all’acquisto. Dopo la sua presentazione ufficiale, infatti, il nuovo Cubot P50 è acquistabile, per i primi giorni, ad un prezzo ancora più basso, grazie ad alcune offerte e sconti proposte sul noto store online Aliexpress. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Cubot P50: il nuovo entry-level dell’azienda è finalmente acquistabile ad un prezzo bomba su Aliexpress

Cubot P50 è il nuovo smartphone del produttore e, come già accennato, è finalmente acquistabile sullo store ufficiale di Aliexpress. In particolare, le vendite del device partono il 28 marzo. Il prezzo ufficiale è scontato ed è pari a 109,99$ contro gli iniziali 119,99$. Gli sconti, però, non sono finiti qui. Per i primi 300 modelli venduti, sarà infatti possibile avere un ulteriore sconto di 10$, per un prezzo finale bomba di soli 99$.

Vi ricordiamo che questo device è il successore dello scorso Cubot P40 e porta con sé alcune migliorie ad un prezzo sempre più accessibile. In particolare, il nuovo Cubot P50 può vantare la presenza di un ampio display da 6.21 pollici di diagonale in risoluzione HD+.

Le prestazioni sono poi affidate ad un processore octa core accoppiato a tagli di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La backcover dello smartphone è poi disponibile in diverse colorazioni (come Green e Black). All’appello non mancano infine il chip NFC per i pagamenti contacless, una tripla fotocamera posteriore, una batteria con una capienza da 4200 mAh e il sistema operativo Android 11 a bordo.