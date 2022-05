Un asteroide molto grande, quattro volte la mole dell’Empire State Building, si avvicinerà alla Terra il prossimo 27 maggio. Lo dice il Cneos, il Center for Near Object Studies della Nasa che vigila sui sorvoli di questi oggetti celesti: se ne controllano circa 29mila ogni anno e vale la pena ricordare che per “neo” si intende ogni oggetto celeste che passa a circa 48 milioni dall’orbita terrestre. Si chiama 7335 (1989 JA) e mancherà il nostro pianeta di 2.5 milioni di miglia, circa 4 milioni di chilometri. Potremmo anche vederla come dieci volte la distanza media fra la Terra e la Luna.

Asteroidi contro la Terra:

Ha un diametro notevole, di 1.8 chilometri, e nonostante la distanza possa apparire molto rassicurante, l’agenzia spaziale statunitense l’ha classificato fra gli asteroidi “potenzialmente pericolosi”. In altre parole, come spiega Sciencealert, se mai dovesse cambiare orbita e impattare col nostro pianeta potrebbe procurarci danni enormi. Ma tutto dovrebbe andare bene con l’appuntamento più delicato dell’anno: 7335 (1989 JA) sarà infatti il più grosso oggetto celeste che si avvicinerà così tanto alla terra fino a dicembre. Corre a circa 76mila chilometri orari e non dovrebbe farsi rivedere prima del 23 giugno 2055, quando volerà ancora più lontano, a circa 70 volte la distanza media Terra-Luna.

Di questi 29mila “neo” in realtà la maggior parte è composta da corpi di dimensioni molto piccole e, appunto, 7335 è uno dei più grandi. Più grande del 99% di tutti gli altri. Appartiene a una classe di asteroidi battezzata Apollo: si tratta di un gruppo caratterizzato da un’orbita con semiasse maggiore superiore a una unità astronomica e un perielio (q) inferiore a 1,017 UA, corrispondente all’afelio della Terra. Devono il nome al primo oggetto di questo genere a essere scoperto, individuato nel 1932 da Karl Reinmuth. Fra di loro ce ne sono appunto alcuni potenzialmente pericolosi per la Terra: qualcuno ricorda la meteora Čeljabinsk, che esplose sopra la città russa di Čeljabinsk nel 2013? Si trattava proprio di un asteroide appartenente a questa classe che ne conta 15mila. Vedremo in autunno se la missione Dart, che dovrà scontrarsi con l’asteroide Dimoprhos per deviarne l’orbita, potrà esserci utile in futuro per le minacce provenienti da questo tipo di oggetti celesti.