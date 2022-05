Al CES 2022, HMD Global, produttore di telefoni Nokia, ha dichiarato di voler presentare nuovi smartphone nel 2022.

La società finlandese ha annunciato mercoledì che cinque nuovi telefoni verranno lanciati negli Stati Uniti nei prossimi mesi e che nessuno costerà più di 250 dollari. Nella scaletta ci saranno un telefono 5G, tre dispositivi 4G e un feature phone, ideali come telefono basic e un secondo telefono per chiunque vuole un modello più semplice.

Nella fascia alta del nuovo ci sono il Nokia G400 5G al prezzo di 239 dollari, il Nokia G100 4G che costa 149 dollari e il Nokia C200 4G che ne costa 119, che funzionano tutti su Android e saranno disponibili in primavera o all’inizio dell’estate. Alla fine troviamo il Nokia C100, un telefono Android 4G che costa 99 dollari, e il telefono a conchiglia Nokia 2760 retrò, al prezzo di 79 dollari. Entrambi saranno disponibili nei prossimi due mesi.

“La ricerca mostra che i clienti sono alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo per il loro budget, incluse caratterisitche come un ampio display, una lunga durata della batteria e un’esperienza fotografica di alta qualità, e i telefoni Nokia offrono ogni elemento, rendendoli un telefono affidabile per consumatori e partner negli Stati Uniti“, ha dichiarato Florian Seiche, CEO di HMD Global.

Ecco dove saranno venduti

Diversi telefoni Nokia sono già disponibili negli Stati Uniti, ma la più grande base di clienti di HMD è sempre stata in Europa e Africa. Questa mossa resta la più grande espansione dell’azienda negli Stati Uniti e vedrà l’aggiunta di due nuovi partner, Dish Wireless e Consumer Cellular, che include già T-Mobile e TracFone. L’azienda spera di rimanere e conquistare la fascia più bassa del mercato con telefoni affidabili, sicuri e convenienti poiché concorrenti come Apple e Samsung continuano a puntare verso la fascia alta.

“C’è una chiara opportunità per dispositivi ben specifici nel mercato statunitense“, ha affermato l’analista di CCS Insight Ben Wood in una dichiarazione. “Dato che gli smartphone Android continuano a offrire un aumento del loro rapporto qualità-prezzo, ci aspettiamo che il mercato continui ad espandersi”.