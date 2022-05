Unieuro mette davvero un freno all’incredibile successo delle ultime campagne promozionali di Esselunga, con il lancio di una soluzione che vuole convincere un numero sempre più grande di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino che troverete ampiamente descritto nel nostro articolo, risulta essere disponibile praticamente ovunque in Italia, con possibilità di godere di un risparmio super, anche nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa. La campagna, infatti, è attiva anche sul sito ufficiale, e permette di ricevere la merce a domicilio a titolo gratuito, ma solo nel momento in cui l’ordine dovesse essere superiore ai 49 euro.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, riceverete codici sconto Amazon gratis e scoprirete tantissime offerte speciali.

Unieuro: offerte shock per tutti, ecco le migliori

Il Tasso Zero di Unieuro raccoglie tantissime occasioni e le mette a disposizione di un numero sempre crescente di consumatori, la campagna promozionale convince tutti con prezzi sempre più economici ed in grado di coinvolge modelli interessanti.

In prima pagina, ad esempio, scopriamo la possibilità di acquistare un incredibile Samsung Galaxy A52s, al prezzo finale di soli 289 euro, passando poi per altri dispositivi della stessa fascia, come Oppo A74 a 239 euro, Honor X7 a 209 euro, redmi Note 10 Pro a 269 euro, Galaxy A22 a 199 euro, Vivo Y33s a 199 euro e similari.

Nel momento in cui si volesse puntare più in alto, la scelta potrebbe ricadere sui vari galaxy S21 FE a 499 euro, ma anche Oppo Find X5 Lite a 469 euro, Oppo Reno6 Pro a 599 euro, o il bellissimo Galaxy S22 Ultra 5G a 1279 euro.