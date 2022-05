L’aggiornamento più significativo di Pokémon HOME dalla prima versione del gioco è attualmente in fase di lancio. Con il rilascio della versione 2.0, i giocatori avranno finalmente la possibilità di aggiungere i titoli Pokémon Legends più recenti: Arceus, Pokémon Diamante brillante e Pokémon Perla lucente all’app del servizio cloud, oltre ai vecchi giochi per Nintendo Switch.

Gli Allenatori potranno ora continuare “le loro avventure Pokémon oltre un singolo sistema di gioco e mantenere la loro collezione di Pokémon in molti dei loro giochi” grazie a un aggiornamento che è stato rilasciato per Pokémon HOME.

Pokèmon HOME 2.0 include tante novità

Le Strange Balls vengono introdotte con questa versione. Un comunicato stampa afferma che poiché Pokémon Legends: Arceus è ambientato “nel lontano passato del mondo dei Pokémon”, le specie che sono state catturate in uno qualsiasi degli altri giochi principali faranno la loro comparsa in Strange Balls. D’altra parte, i mostri catturati in Legends: Arceus appariranno in questi giochi con una Poké Ball standard in loro possesso.

Per celebrare l’occasione della compatibilità di Pokémon Brillante Diamante, Pokémon Perla Lucente e Pokémon Leggende: Arceus con Pokémon HOME, i giocatori che collegheranno ogni gioco a Pokémon HOME riceveranno un Pokémon speciale come ricompensa.

Quando un Pokémon di Legends: Arceus viene depositato nella versione per dispositivo mobile di Pokémon HOME, il giocatore riceverà un Rowlet, Cyndaquil o Oshawott con il massimo dei livelli come regalo misterioso.

Quando trasferisci un Pokémon da Diamante Brillante o Perla Lucente nella versione per dispositivo mobile di Pokémon HOME, riceverai un Turtwig, Chimchar o Piplup con abilità nascoste come regalo misterioso. Questi Pokémon avranno la capacità di imparare nuove mosse.

Se vengono soddisfatti determinati requisiti relativi alla compatibilità dei nuovi giochi con il sistema cloud, la versione iOS di Pokémon HOME fornirà anche obiettivi e adesivi aggiuntivi.