Fall Guys: Ultimate Knockout, un simulatore di combattimento royale, sarà disponibile gratuitamente su Nintendo Switch e Xbox il 21 giugno. Il gioco, che è stato rilasciato per la prima volta su PlayStation e PC, doveva essere rilasciato su Switch e Xbox la scorsa estate, ma ora sarà disponibile su quelle piattaforme. Il 21 giugno sarà disponibile anche una versione PS5 del gioco. La progressione sarà condivisa su tutte le piattaforme e saranno possibili partite multipiattaforma.

In un video pubblicato lunedì, lo sviluppatore Mediatonic, che ora è di proprietà del creatore di Fortnite Epic Games, ha descritto in dettaglio la transizione free-to-play, le nuove versioni e una serie di altri aggiornamenti di Fall Guys. Questi aggiornamenti includono un editor di mappe imminente, skin gratuite per gli abbonati a Xbox Game Pass e la possibilità di scambiare corone con kudos, che possono essere utilizzate nel gioco.

I giocatori esistenti che hanno giocato al gioco prima che diventasse free-to-play riceveranno un pacchetto di gadget Legacy, che include tre skin, un titolo e una targa e l’accesso a un pass stagionale premium. Inoltre, la preregistrazione sul sito Web di Epic Games ti consentirà di accedere alle ricompense comuni del gioco.

I proprietari di licenze premium di Fall Guys su PC possono continuare a utilizzare la versione Steam dopo che il gioco è gratuito, ma Mediatonic ha affermato in un post sul blog che i nuovi giocatori PC dovranno scaricare e giocare tramite l’Epic Games Store.

Il passaggio al free-to-play potrebbe aumentare il numero di giocatori, il che implica che più persone potrebbero spendere soldi nel gioco per cose come le nuove skin di Ezio di Assassin’s Creed. Epic ha anche reso Rocket League free to play dopo aver acquisito lo sviluppatore Psyonix, e ha avuto un enorme successo con il suo sparatutto battle royale free-to-play Fortnite.