Esselunga è assolutamente strepitosa, nella giornata odierna gli smartphone sono fortemente scontati, ed inoltre è stata attivata una offerta tech che prevede la possibilità di mettere le mani su un bellissimo Apple iPad 9, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato.

Come al solito, lo ricordiamo, gli acquisti tecnologici di esselunga devono necessariamente essere completati in esclusiva nei negozi fisici, in nessun modo sarà possibile approfittare delle medesime riduzioni di prezzo sul sito ufficiale. In parallelo, tutti i prodotti sono disponibili con garanzia di 24 mesi, ed ovviamente nella loro variante no brand, parlando di telefonia mobile.

Esselunga: tantissime occasioni per gli utenti

L’offerta tech di Esselunga rappresenta la perfetta soluzione per riuscire a mettere mano al portafoglio, accedendo a prodotti di qualità, senza dover pagare troppo. Fino al 25 maggio, in ogni negozio in Italia (salvo esaurimento anticipato delle scorte), sarà possibile pensare di acquistare un eccellente Apple iPad 9. La variante disponibile, lo ricordiamo, prevede 64GB di memoria interna e solo WiFi (quindi senza rete cellulare), raggiungibile dietro il pagamento di soli 325 euro.

La scheda tecnica lo descrive alla perfezione come un prodotto da avere assolutamente, in quanto comunque dispone di un display da 10,2 pollici di diagonale, passando per processore A13 Bionic, una fotocamera frontale da 12 megapixel e posteriore da 8 megapixel, per finire con zoom digitale 5X, nonché una batteria che garantisce una autonomia fino a 10 ore continuative di utilizzo. Le scorte, stando a quanto comunicato, potrebbero essere limitate, di conseguenza consigliamo una rapida decisione.