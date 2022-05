Dopo aver spiegato come vedere i canali TV senza decoder, torniamo a parlare del digitale terrestre e di un aspetto che potrebbe interessare a molti: come ottenere tutti i canali.

Dopo l’avvio del processo di refarming sul digitale terrestre, infatti, in molti continuano a lamentare continue inefficienze con la piattaforma televisiva e nello specifico l’improvvisa scomparsa dei canali.

Va infatti sottolineato che anche a maggio 2022 è cambiata la numerazione sul digitale terrestre, motivo per cui potrebbe essere semplicemente necessario spostare alcuni canali nelle guide TV in quanto quello che stai cercando potrebbe aver cambiato numerazione.

In alternativa, se proprio non la trovate, il nostro consiglio è di fare una sintonizzazione automatica (qui spieghiamo come attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV), preferibilmente di giorno come di notte potrebbero esserci dei problemi soprattutto se il vostro il sistema ha un segnale debole.

Inoltre, ti consigliamo anche di cercare i canali preferibilmente quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli, poiché forti venti o forti piogge potrebbero influenzare la ricerca.

Se proprio non trovi quello che cerchi, a questo punto puoi affidarti direttamente alla ricerca manuale ed inserire i dati Mux (di solito li trovi sul sito dell’emittente in questione).

Ecco riportati i codici da inserire manualmente e aggiornati per maggio 2022:

Codici MUX maggio 2022 per il digitale terrestre

Codici RAI

[802] Rai 3 Tgr Lombardia

[804] Rai 3 Tgr Piemonte

[811] Rai 3 Tgr Emilia-Romagna

[806] Rai 3 Tgr Alto Adige

[807] Rai 3 Tgr Trentino

[808] Rai 3 Tgr Südtirol

[815] Rai 3 Tgr Lazio

[816] Rai 3 Tgr Abruzzo

[817] Rai 3 Tgr Molise

[812] Rai 3 Tgr Toscana

[814] Rai 3 Tgr Umbria

[815] Rai 3 Tgr Lazio

[817] Rai 3 Tgr Molise

[819] Rai 3 Tgr Puglia

[820] Rai 3 Tgr Basilicata

[804] Rai 3 Tgr Lombardia

[805] Rai 3 Tgr Veneto

[811] Rai 3 Tgr Emilia-Romagna

[801] Rai 3 Tgr Valle d’Aosta

[809] Rai 3 bis

[810] Rai 3 Tgr FVG

[803] Rai 3 Tgr Liguria

[812] Rai 3 Tgr Toscana

[822] Rai 3 Tgr Sardegna

[813] Rai 3 Tgr Marche

[814] Rai 3 Tgr Umbria

[816] Rai 3 Tgr Abruzzo

[820] Rai 3 Tgr Basilicata

[821] Rai 3 Tgr Calabria

[823] Rai 3 Tgr Sicilia

[818] Rai 3 Tgr Campania

[820] Rai 3 Tgr Basilicata

[821] Rai 3 Tgr Calabria

[24] Rai Movie (Mpeg-4 SD)

[25] Rai Premium (Mpeg-4 SD)

[42] Rai Gulp (Mpeg-4 SD)

[43] Rai YoYo (Mpeg-4 SD)

[54] Rai Storia (Mpeg-4 SD)

[58] Rai Sport + HD (Mpeg-4 HD)

[503] Rai 3

[21] Rai 4

[23] Rai 5 (Mpeg-4 SD)

[57] Rai Scuola (Mpeg-4 SD)

[103] Rai 3 HD (Mpeg-4 HD)

[146] Rai Sport (Mpeg-4 SD)

[501] Rai 1

[502] Rai 2

[831] SMTv San Marino (Mpeg-4 SD)

[8] TV8 (provvisorio)

Codici Mediaset

[22] Iris (Mpeg-4 SD)

[26] Cielo (provvisorio)

[27] 27 Twentyseven (Mpeg-4 SD)

[30] La 5 (Mpeg-4 SD)

[49] Mediaset Italia2 (Mpeg-4 SD)

[50] Sky TG24 (provvisorio)

[67] R101 TV (Mpeg-4 SD)

[108] TV8 (provvisorio)

[508] TV8 (provvisorio)

[527] 27 Twentyseven

[549] Mediaset Italia2

[567] R101 TV (Mpeg-4 HD)

[908] TV8 News on demand

[472] Sky Sport Uno (HD HEVC) [canale di backup]

[473] Sky Sport Calcio HD (HD HEVC) [canale di backup]