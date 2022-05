Il volantino che Trony ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti in Italia, rappresenta indiscutibilmente una delle migliori soluzioni del periodo, con prodotti a prezzi mai visti prima d’ora, e sopratutto la possibilità di applicare in autonomia gli sconti su ogni singolo dispositivo.

Coloro che vorranno risparmiare al massimo, devono comunque sapere che gli acquisti dovranno sempre essere completati in ogni negozio, in quanto la campagna, al momento almeno, non è stata resa disponibile direttamente sul sito ufficiale. Superando l’ordine di spesa dei 199 euro, sarà possibile optare per la cosiddetta rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, in modo da versare il tutto in comode rate fisse mensili, addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Trony: sconti del 50% su tutti i prodotti

Il volantino Trony mette letteralmente le ali agli sconti, offrendo indubbiamente agli utenti l’incredibile possibilità di risparmio, a prescindere dalla categoria merceologica selezionata. Coloro che infatti decideranno di affidarsi al rivenditore, possono comunque pensare di aggiungere al proprio carrello una qualsiasi coppia di prodotti (bastano che siano differenti), per poi recarsi direttamente in cassa.

A questo punto gli addetti provvederanno a scontare il valore complessivo dell’ordine del 50%, rispetto al prezzo originario di listino del meno caro. Prestate attenzione, la riduzione non sarà applicata sul totale dell’ordine, ma solo sul prezzo del cartellino del meno costoso della coppia; quest’ultima sarà però istantanea ed immediata, non corrispondente a rimborsi o buoni postumi.