Sconti così interessanti era da tanto tempo che non li vedevamo, Euronics riesce a catturare l’attenzione dei consumatori nazionali, con importanti riduzioni di prezzo applicate sui nuovi prodotti in circolazione.

Il risparmio è elevatissimo per tutti i clienti, data la possibilità di accesso nei vari negozi fisici dell’intera penisola; dovete sapere, infatti, che gli acquisti non sono limitati a specifici negozi o soci di appartenenza, ma sono estesi ovunque (non sul sito ufficiale). Coloro che vorranno acquistare, potranno comunque fare affidamento sulla garanzia di 24 mesi, e sulla variante no brand per i soli dispositivi mobile.

Euronics: le offerte sono da non trascurare

Tantissimi sconti speciali vi attendono in questi giorni direttamente da Euronics, l’azienda sta cercando di convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti, come ad esempio gli ultimi top di gamma di casa Samsung, quali sono Galaxy S21 FE ed il foldable Z Flip3, pagandoli rispettivamente soli 480 e 749 euro.

Le alternative proposte dal volantino Euronics sono comunque ammirevoli, in quanto riescono a proporre smartphone da meno di 300 euro, mantenendo elevate le prestazioni generali, offrendo l’accesso a Redmi 9C, Wiko Power U20, Galaxy A32, Galaxy A22, Motorola Moto G22, Wiko Power U20, Wiko Y62 Plus ed anche Redmi Note 11 Pro.

Le occasioni per risparmiare sono davvero tantissime e molto disparate tra di loro, per questo motivo consigliamo di collegarsi il prima possibile al sito ufficiale, sarà possibile scoprire e conoscere da vicino i vari sconti.