Conad chiude il suo negozio: è addio al supermercato italiano, ecco chi lo sostituisce

Durante gli ultimi anni ha acquisito sempre più successo la nota catena di supermercati italiani nota con il nome di Conad. Quello che è un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che acquistano qualsiasi bene di prima necessità, avrebbe ultimamente rivisto i suoi piani per un’espansione a macchia d’olio sul territorio.esattamente, perché Conad non è in crisi come qualcuno potrebbe erroneamente cogliere dal titolo, ma sta semplicemente organizzando meglio la sua strategia acquisendo anche nuove partnership.

Durante l’ultimo periodo ci sarebbe stata una chiusura eccellente, la quale avrebbe spianato la strada ad una nuova apertura ma di tutt’altra natura. Conad chiuse infatti nel 2019 nella zona di Cognento in provincia di Modena, Dove non ha più riaperto per far posto ad un outlet.

Conad: il noto supermercato chiuso nel 2019 lascia spazio all’outlet di Intima Moda di Verdissima

Era difficile da credere inizialmente quando arrivo all’annuncio nel 2019: Conad chiude ufficialmente. Questa fu la notizia che i cittadini di Cognento furono costretti ad ascoltare, non sapendo che dopo circa due anni e mezzo si sarebbe aperto un nuovo outlet.

Stiamo parlando di una realtà molto affermata ormai da diverso tempo, quella di Intima Moda. Il marchio, che appartiene a quello ancora più grande di Verdissima, avrebbe infatti puntato ad occupare l’intera superficie del vecchio Conad, ridisegnando lo Store basandosi su colori molto attuali ma soprattutto su orari di lavoro flessibili. La zona disporrà anche di un ampio parcheggio per tutti coloro che si recheranno nell’outlet per i loro acquisti giornalieri.